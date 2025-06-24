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Период льда на реках, впадающих в Белое море, стал короче

Новости. Природа
17:45, 26 Июня 2025
фото: © Алексей Толстиков / Институт водных проблем Севера КарНЦ РАН

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Лед на реках, впадающих в Белое море, стал образовываться позднее, а таять раньше.

Период ледяных явлений на северных реках в Карелии сократился на три недели. Это подтвердили карельские ученые, проанализировав данные морских и метеорологических наблюдений за 64 года в устьях рек, впадающих в Белое море в районе западного побережья.

Сотрудники Института водных проблем Севера КарНЦ РАН Вячеслав Баклагин и Наталия Махальская исследовали, как менялся ледовый режим на устьях рек с 1956–2020 годы. Территориально реки расположены в Республике Карелия и Архангельской области: Гридина, Кузема, Поньгома, Кемь, Шуя, Нижний Выг, Сума, Нюхча и Малошуйка. 

«Мы рассматривали именно устьевые участки, потому что ледовый режим в этих местах является весьма чувствительным индикатором изменения климата. По законам гидравлики в районе уширения скорость течения реки гораздо меньше, поэтому этот фактор не так сильно влияет на сроки наступления ледостава, а большее значение имеет именно понижение температуры», — пояснил старший научный сотрудник лаборатории географии и гидрологии ИВПС КарНЦ РАН Вячеслав Баклагин.

Исследование показало,  что период замерзания на реках западного побережья Белого моря происходит, преимущественно, с третьей декады октября по третью декаду ноября. При раннем похолодании в отдельные годы, например, в 1961 и 1974 годах, первые ледяные образования наблюдались в первой половине октября, а в тёплые зимы 1968, 1997, 2006 годов — в последних числах ноября. Разрушение льда весной происходит, как правило, во второй половине апреля, средняя дата вскрытия — 22 апреля. Полное очищение рек ото льда приходится на начало мая. Результаты исследования опубликованы в научном журнале «Лед и снег».

«Анализ многолетних колебаний температурного режима воздуха за холодный сезон на западном побережье Белого моря показал, что за последний ряд лет (1991–2020 гг.) средняя температура воздуха имеет тенденцию к росту 0,42 °C/10 лет. Этот факт соответствует тенденциям глобального потепления, которые отмечаются исследователями для водоёмов и рек арктической зоны в последние десятилетия», — говорится в научной статье.

Из-за повышения температуры продолжительность периода с ледовыми явлениями уменьшилась на 21 день. Сокращение продолжительности периода с ледовыми явлениями идет со скоростью 3.3 дня за 10 лет.

Информация о ледовой обстановке нужна в различных отраслях народного хозяйства, например, для судоходства, рыбного промысла, организации ледовых переправ. Их понимание важно и для предупреждения и предотвращения возникновения чрезвычайных ситуаций — наводнений, прорывов дамб и прочих, возникающих при подъёме уровня воды в результате зажоров и заторов на реках. Полученные в работе карельских ученых результаты помогут уточнить и обновить справочные данные Росгидромета.

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