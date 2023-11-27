Пернатого сотрудника сетевого магазина показал житель Петрозаводска

Пернатый постоялец сетевого магазина попал в объектив фотокамеры жителя карельской столицы.

Фото обитателя-постояльца одного из сетевых магазинов разместил у себя на странице в социальной сети «ВКонтакте» известный карельский журналист и блогер Саша Тихий.

«Я давно в „Магните“ живу», — было написано от лица героя пернатой фотосессии.

«Помогаю рассыпанные продукты убирать», — говорилось дальше.

Под постом пользователи сети продолжили тему.

Жительница карельской столицы написала: «Зимует».

Собратьев постояльца из «Магнита» видели в другом крупном гипермаркете, уточнили горожане и даже указали, в каком количестве.

«Там ещё бегают усачи, может, голубя призвали истреблять эту гвардию», — пошутила еще одна петрозаводчанка.

Ранее мы писали о том, что пушистую гостью-красавицу заметили в центре города на юго-западе Карелии.