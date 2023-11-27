Пернатого сотрудника сетевого магазина показал житель Петрозаводска

Пернатый постоялец сетевого магазина попал в объектив фотокамеры жителя карельской столицы.
Фото обитателя-постояльца одного из сетевых магазинов разместил у себя на странице в социальной сети «ВКонтакте» известный карельский журналист и блогер Саша Тихий.
«Я давно в „Магните“ живу», — было написано от лица героя пернатой фотосессии.
«Помогаю рассыпанные продукты убирать», — говорилось дальше.
Под постом пользователи сети продолжили тему.
Жительница карельской столицы написала: «Зимует».
Собратьев постояльца из «Магнита» видели в другом крупном гипермаркете, уточнили горожане и даже указали, в каком количестве.
«Там ещё бегают усачи, может, голубя призвали истреблять эту гвардию», — пошутила еще одна петрозаводчанка.
Ранее мы писали о том, что пушистую гостью-красавицу заметили в центре города на юго-западе Карелии.
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