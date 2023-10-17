Пернатую редкость, лежавшую пластом на воде, спасли рыбаки в соседнем с Карелией регионе

Редчайший краснокнижный речной орел, каких всего несколько десятков, чуть не умер от бактерий.

Личный лечащий врач появился у краснокнижного речного орла из Ленобласти, после того как тот пластом полежал на воде в Выборгском районе. Таких всего несколько десятков. Пернатого спасли рыбаки, пишет 47news.

Как рассказал интернет-изданию биолог Павел Глазков, автор и ведущий Телеграм-канала «Каждой твари по паре», 19 октября ветеринары Петербурга закончат курс антибиотиков для краснокнижной скопы — редкого речного орла, который чуть не погиб от болезнетворных бактерий. Птицу нашли рыбаки 5 октября на речной глади Вуоксы в районе Светогорска — нашедшие не называют место точнее, чтобы не сдавать рыбные места.

«Птица лежала на воде и пыталась подняться, но сил не хватало. Беглый осмотр показал, что крылья целы. Дальше разбирались ветеринары», — рассказал Павел Глазков.

В клинике выяснилось, что в зобе у скопы расплодились бактерии. Что, впрочем, не мешало пернатому есть — сейчас он съедает по 4 рыбины в сутки.

«Когда везли в клинику, сидел на руках, как курица. Сейчас порхает по клетке. Теперь будем смотреть, можно ли его выпустить на волю. В идеале сделать это нужно сейчас, чтобы успел набрать жирка до перелета в теплые страны», — отметил биолог.

Если птицу не выпустить до ледостава, то придется держать в клинике до весны. Зимуют скопы в Южной Африке.

Скопа занесена в Красную книгу России. В Ленобласти гнездится всего 40 пар. Еще одна живет в Юнтоловском заказнике Санкт-Петербурга, уточняет 47news.