Пернатый разведчик Карелии целый месяц шлет радиограммы

Местные жители прозвали пернатого нарушителя покоя «перфоратором».

Видео появилось в паблике «АНТИБЕСЕДКА — Костомукша».

Судя по видео, стук раздается, не прекращаясь.

«Вы это слышите?» — спрашивает за кадром автор видео.

«Догадайтесь — кто!» — подолжает пользователь сети.

«Такое у нас уже месяц. Периодически прилетает», — рассказал житель Костомукши.

Судя по видео, козырек на балконе одной из квартир в городе горняков Карелии облюбовал дятел.

Под публикацией один из жителей Карелии шутит: «Штирлиц? Радиограмму передает?»

Одна костомукшанка назвала пернатого очень уважительно — «господин дятел». «Мы кормим пернатых салом в морозы и господин дятел к нам на балкон прилетает полакомиться, а мы счастливы, что он нас выбрал», — написала женщина.

Пользователи сети разместили много шутливых комментариев по поводу пернатого.