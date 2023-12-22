Пернатый разведчик Карелии целый месяц шлет радиограммы

Местные жители прозвали пернатого нарушителя покоя «перфоратором».
Видео появилось в паблике «АНТИБЕСЕДКА — Костомукша».
Судя по видео, стук раздается, не прекращаясь.
«Вы это слышите?» — спрашивает за кадром автор видео.
«Догадайтесь — кто!» — подолжает пользователь сети.
«Такое у нас уже месяц. Периодически прилетает», — рассказал житель Костомукши.
Судя по видео, козырек на балконе одной из квартир в городе горняков Карелии облюбовал дятел.
Под публикацией один из жителей Карелии шутит: «Штирлиц? Радиограмму передает?»
Одна костомукшанка назвала пернатого очень уважительно — «господин дятел». «Мы кормим пернатых салом в морозы и господин дятел к нам на балкон прилетает полакомиться, а мы счастливы, что он нас выбрал», — написала женщина.
Пользователи сети разместили много шутливых комментариев по поводу пернатого.
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