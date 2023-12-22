Жилой комплекс «Флотилия» с потрясающими видами на Онежское озеро активно строится в Петрозаводске
22.12.2023 16:19
Жительница Петрозаводска пожаловалась на опасные сосульки в центре города
23.12.2023 16:20
В Карелии стартовал сбор подписей за кандидатуру Владимира Путина на выборах президента
23.12.2023 17:15
Стало известно, какие звезды поздравят россиян с телеэкранов в Новый год
Сегодня 00:10
В воскресенье в Карелии ожидается снег и гололедица
23.12.2023 17:00

Пернатый разведчик Карелии целый месяц шлет радиограммы

Новости. Общество
10:38, 24 Декабря 2023
фото: Скриншот с видео: Анатолий Никонов / АНТИБЕСЕДКА - Костомукша / ВК

Новости партнеров

Местные жители прозвали пернатого нарушителя покоя «перфоратором».

Видео появилось в паблике «АНТИБЕСЕДКА — Костомукша».

Судя по видео, стук раздается, не прекращаясь.

«Вы это слышите?» — спрашивает за кадром автор видео.

«Догадайтесь — кто!» — подолжает пользователь сети.

«Такое у нас уже месяц. Периодически прилетает», — рассказал житель Костомукши.

Судя по видео, козырек на балконе одной из квартир в городе горняков Карелии облюбовал дятел.

Под публикацией один из жителей Карелии шутит: «Штирлиц? Радиограмму передает?»

Одна костомукшанка назвала пернатого очень уважительно — «господин дятел». «Мы кормим пернатых салом в морозы и господин дятел к нам на балкон прилетает полакомиться, а мы счастливы, что он нас выбрал», — написала женщина.

Пользователи сети разместили много шутливых комментариев по поводу пернатого.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.

Спасибо за понимание

Выбор читателей
За неделюЗа месяц
18.12.2023, 10:45
Молодой ученый из Карелии нашел способ уменьшить вред от форелевых хозяйств
22.12.2023, 10:27
Один продукт в Карелии продолжает дорожать намного быстрее, чем яйца
17.12.2023, 19:30
На Земле бушует магнитная буря
22.12.2023, 06:40
Для работы на острове в Карелии ищут неприхотливого смотрителя
17.12.2023, 09:45
Грузовики раскидало по трассе в Карелии в результате смертельной аварии
20.12.2023, 10:07
Финские лавки продолжают выживать после закрытия границы

Чтиво

15.12.2023 14:36
Уроки выживания
«Ты не пройдешь!» или как работают банковские системы безопасности
Все мы помним из фильма «Властелин колец» встречу волшебника Гэндельфа и опасного противника в лице огненного демона Балгора в подземелье Мории.
«Карелия Палп»: заинтересовывать профессией можно еще до школы
16.11.2023 09:08
«Мы не сидели, не плакали и не ждали смерти. Мы проживали свою жизнь»
03.11.2023 10:34
архив чтиво

Медиа

И холод нипочем: в минувшие выходные в столице Карелии прошел масштабный фестиваль KareliaSkiFest
18.12.2023 15:43
все фото и видео
© 2003—2023 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»

В России признаны экстремистскими и запрещены организации: ФБК (Фонд борьбы с коррупцией, признан иноагентом), Штабы Навального, «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля», АУЕ, батальоны «Азов» и «Айдар». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба», «Сеть», «Колумбайн». В РФ признана нежелательной деятельность «Открытой России», издания «Проект Медиа». СМИ-иноагентами признаны: телеканал «Дождь», «Медуза», «Важные истории», «Голос Америки», радио «Свобода», The Insider, «Медиазона», ОВД-инфо. Иноагентами признаны общество/центр «Мемориал», «Аналитический Центр Юрия Левады», Сахаровский центр. Instagram и Facebook (Metа) запрещены в Российской Федерации за экстремизм.