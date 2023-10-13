Пернатый сюрприз сказочного леса показала жительница Петрозаводска

Жительница карельской столицы
Фотографии появились в паблике «Весь Петрозаводск | Карелия».
«Наш сказочный лес на Кургане в Петрозаводске полон сюрпризов!» — написала горожанка.
«Нежданно-негаданно встретила болотную сову! Никогда раньше я не видела эту прекрасную птичку», — написала автор фото Людмила Фокина.
Ранее мы писали о том, что житель Карели организовал вытрезвитель для птиц.
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