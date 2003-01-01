Персональную выставку Ильи Растатурина откроют в Петрозаводске

Экспозиция приурочена к 50-летию художника и 30-летию его творческой деятельности.
В Музее изобразительных искусств Карелии 29 августа в 16:00 представят выставку «Илья Растатурин. ЖивописьГрафика», приуроченную к 50-летию художника и 30-летию его творческой деятельности.
Экспозиция включает живописные и графические работы мастера, отражающие его путь в искусстве и индивидуальный стиль. Посетить выставку можно до 5 октября в обычные часы работы музея: с 10:00 до 18:00, по четвергам — с 12:00 до 20:00. Выходной день — понедельник. Дополнительную информацию можно уточнить по телефонам 63-38-44 и 63-38-00.