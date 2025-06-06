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Перспективы реализации программы капремонта в Карелии обсудили в парламенте

Новости. Общество
16:51, 11 Июля 2025
фото: © Законодательное собрание РК

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Денег на реализацию программы капремонта в Карелии не хватает. Необходимо вносить изменения.

В карельском парламенте прошло заседание комитета по экономической и промышленной политике, энергетике и ЖКХ. На нем обсудили реализацию региональной программы капитального ремонта в многоквартирных домах в Карелии.

С докладом перед депутатами выступил гендиректор Фонда капитального ремонта Карелии Александр Евстифеев. Он рассказал про итоги реализации программы за прошлый год, какие работы выполнили уже в первом полугодии этого года и о планах фонда на ближайшее время.

Александр Евстифеев отметил, что из-за ограниченного бюджета в этом году будут проведены только самые необходимые работы – ремонт основных конструкций зданий и инженерных сетей.

– В 2025 году в Карелии отремонтируют 70 крыш многоквартирных домов. Также в этом году обновят шесть фасадов, восстановят 41 внутридомовую инженерную систему, заменят 80 лифтов в 23 домах Петрозаводска. Параллельно продолжаем ремонт газовых сетей с одновременным переводом на природный газ. Последний дом, который реализовали, был на Коммунистов 13А. Сейчас он готов к сдаче, – рассказал Александр Евстифеев.

Депутат Законодательного собрания Эмилия Слабунова поинтересовалась, сколько в Карелии домов со статусом объектов культурного наследия. Александр Евстифеев отметил, что в Карелии порядка ста таких домов. В основном, они находятся в городе Сортавала. Есть несколько домов и в Петрозаводске. В прошлом году отремонтировали фасад и крышу дома в городе Сортавала по адресу Комсомольская д.8, который как раз является объектом культурного наследия.

Также депутат обратила внимание на ситуацию с домом в Петрозаводске по адресу Невский проспект, 23, где жители остались недовольны проведенным ремонтом кровли. Депутат попросила уточнить, как происходит строительный контроль за качеством работ по капремонту и какие планы по данному дому.

Александр Евстифеев отметил, что здесь работы по замене кровле выполнены в полном объеме и никаких замечаний у проверяющей комиссии не возникло.  Вместе с тем, сейчас в доме необходимо провести ремонт сетей, однако в настоящий момент в бюджете на это денег нет.

– В этом доме скатная крыша. Она очень дорогостоящая. Мы выполнили замену кровли, но приступить к дальнейшему капитальному ремонту не сможем, так как денег нет, о чем собственников мы уведомили. Нужны дополнительные средства. Это перекладывается на плечи собственников. Предложение направляли, что надо увеличивать взносы в добровольном порядке. Без этих денег мы не сможем продолжить работы, – сказал Александр Евстифеев.

Парламентарий Татьяна Тишкова уточнила, почему в региональную программу не включили Муезерский район. Александр Евстифеев подчеркнул, что большая часть домов – аварийные. В планах был капремонт двух многоквартирных домов в Муезерском районе, но выяснилось, что они также уже находятся в аварийном состоянии, поэтому вкладывать в них деньги нет смысла.

Александр Евстифеев отметил, что в первом полугодии 2025 года уже заменили 12 крыш, из них 8 – в Петрозаводске, три – в городе Суоярви, одну – в городе Кондопога и одну в городе Медвежьегорск. Кроме того, отремонтировали четыре фасада и четыре инженерные системы, заменили 21 лифт в семи многоквартирных домах.

– Сейчас проводятся работы на 57 лифтах, определен подрядчик, на объектах выполняются работы. В планах остался только один дом: два лифта на Древлянке. Проектно-сметная документация подготовлена. План по замене лифтов в 2025 году выполняем в полном объеме, – добавил Александр Евстифеев.

Представленную информацию депутаты приняли к сведению. Председатель Комитета по экономической и промышленной политике, энергетике и ЖКХ Леонид Лиминчук подчеркнул, что есть определенные сложности с исполнением программы.

– Денег объективно не хватает. С учетом тех цифр, которые нам показаны, мы не справимся с программой. Мы это уже сейчас видим. Нужно рассматривать вопрос уже отдельно, не в рамках комитета, – сказал Леонид Лиминчук.

Он предложил в сентябре этого года провести отдельное совещание, где более детально обсудят реализацию региональной программы и план работы Фонда капитального ремонта. Депутаты одобрили данное предложение.

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