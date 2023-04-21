Первая акция по сбору вторсырья прошла в районе на юге Карелии (ФОТО)

В Лахденпохском районе активисты собрали 22 мешка мусора, рассказали в Минприроды Карелии.

В субботу, 1 июля, Лахденпохье, на смотровой площадке над сквером «Калевала», прошел субботник по раздельному сбору отходов.



В результате волонтеры собрали 22 мешка отходов, их вывоз организовал карельский экологический оператор (КЭО). Девять мешков наполнили вторсырьем, которое оператор направит на переработку. Субботник организован волонтерами проекта «Чисто! Карелия».



На следующий день фонд «ЭкоЛайн-Будущее» и КЭО впервые организовали акцию по сбору вторсырья у жителей Лахденпохьи. Собрали 100 килограммов картона, пластика, металла, старой электроники и тетрапака. Отходы отправили на сортировочную линию в Петрозаводск.















