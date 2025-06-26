Первая группа карельских водолазов вернулась из Анапы

Это специалисты Специализированной пожарно-спасательной части МЧС по Республике Карелия.

В прибрежных зонах города-курорта Анапы и Темрюкского района сводная водолазная группировка собирает мазут со дна Чёрного моря ежедневно.

Напомним, что от МЧС по Республике Карелия на смену первой группе водолазов уже прибыла вторая и приступила к работе. Накануне сотрудники рассказали, что к ним подплыл дельфин. Наши земляки посчитали это хорошим знаком.

Фото: https://vk.com/10mchs