Первая магнитная буря 2026 года ожидается в ночь со 2 на 3 января

Ученые прогнозируют бурю мощностью от средней до сильной.

Первая ощутимая магнитная буря в 2026 году может произойти в ночь с пятницы на субботу, со 2 на 3 января. Об этом сообщили ученые Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН.

31 декабря на Солнце произошла сильная солнечная вспышка уровня M7.1, она сопровождалась выбросом плазмы в сторону Земли. Как пояснили в лаборатории, «этот выброс, исходя из расчетов, станет причиной первой заметной магнитной бури года».

Согласно прогнозу, уровень возмущений, скорее всего, достигнет G2, что классифицируется как средняя магнитная буря. При этом ученые отметили, что около 30% составляет вероятность сильной бури от G3 и выше. Предполагается, что пик геомагнитной активности придется на утро 3 января, около 06:00 по московскому времени.

В остальные дни новогодних каникул геомагнитная обстановка обещает быть спокойной.

Ранее мы писали, что 2025 год побил 10-летний рекорд по магнитным бурям.