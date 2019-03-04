Первая рабочая неделя марта будет короткой

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В первый весенний месяц этого года жителей России и Карелии ожидает короткая рабочая неделя – трудящиеся будут отдыхать 3 дня подряд.
Россияне в связи с празднованием Международного женского дня будут работать в начале марта четыре дня, напоминает Роструд.
Трудиться на следующей неделе граждане России будут с 4 по 7 марта. Причем 7 марта – сокращенный рабочий день согласно законодательству на один час. 8 марта традиционно выходной день, пишет "Московский комсомолец".
Напомним, по Трудовому кодексу с 23 февраля дополнительный выходной в этом году перенесли на 10 мая. В мае граждане России будут отдыхать с 9 по 12 мая.
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