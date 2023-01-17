Первая станция сортировки мусора установлена в Петрозаводске

Компания «ЭкоЛайн» смонтировала и готовит к запуску в эксплуатацию первую линию сортировки мусора в Петрозаводске.

Об этом сообщил глава Карелии Артур Парфенчиков.

По его словам, сейчас компания получает лицензию, чтобы запустить сортировку.

Как сообщалось ранее, «ЭкоЛайн» — крупнейший оператор в сфере обращения с отходами Москвы и Московской области — появился в Карелии в конце прошлого года. В его структуру вошло предприятие «Карельский экологический оператор», которое занимается сбором и переработкой твердых коммунальных отходов в республике.

«Наша совместная с „ЭкоЛайн“ сверхзадача — создание в Карелии новой системы обращения с отходами. Для этого будем строить комплекс по переработке отходов мощностью 190 тыс. тонн в год с сортировочным заводом и станцией компостирования», — добавил Парфенчиков.