Первая «сухая» победа в сезоне: «Динамо-Карелия» взяла реванш у команды из Тульской области

Вторая игра с командой «АКМ-Юниор» на домашнем льду завершила победой «Динамо-Карелия».
Накануне, 11 ноября, в Кондопоге прошел домашний матч в рамках регулярного чемпионата МХЛ. «Динамо-Карелия» во второй раз сыграла с командой — «АКМ-Юниор» из Тульской области. Напомним, первый матч завершился проигрышем гостям. Но отыграться получилось. Добавим, что обе команды из «серебряного» дивизиона. По итогам прошлых игр наша занимает 9 строчку турнирной таблицы, гости — 7-е.
Первый период больше бросков в створ ворот нанесли гости. Во втором отрезке туляки выступали с ещё большим преимуществом, однако шайба так и не попала в ворота. Наш вратарь Максим Климачёв отразил все 30 бросков. На 45-й минуте произошёл переломный момент. Евгений Новиков отправил шайбу в открытый угол ворот «АКМ-Юниор» и вывел «Динамо-Карелию» вперёд. Изменить ситуацию гостям не удалось. Динамовцы победили со счётом 1:0.
Игру у ворот оценил вратарь Максим Климачев.
— Хотелось бы более четко, более ответственно играть. В некоторые моменты дергался, боялся. Максимально нелепые движения были, а пацаны помогли, подбодрили, многие броски на себя взяли, что очень приятно. В третьем периоде максимально активно начала, чтобы мне легче было, чтобы силы восстановил. И под конец доиграл, — говорит Максим Климачев.
Игру прокомментировал тренер команды Дмитрий Крамаренко.
— В той психологической ситуации, в какой находятся мальчишки, они прыгнули выше головы и сыграли на ноль, отпластались ради команды. Может, по статистике бросковой мы проиграли, но не проиграли по голевым ситуациям. Очень хорошо сыграли в обороне — отпластались, отсражались. Сегодня компенсировали то, что вчера не доделали. Молодцы! С победой и болельщиков с победой, — сказал тренер.
Игру прокомментировал и главный тренер команды «АКМ-Юниор» Николай Щедров.
— Спаренные матчи несут свою специфику. Вчера приложили много сил, чтобы добиться победы. Сегодня сил было не так много, но мы отдали их все. Создали много моментов, выиграли единоборства, но мастерство подвело. Не смогли реализовать созданные моменты, допустили несколько ошибок, одной из которой и воспользовался соперник. Ребята бились, старались, но нужно поработать нам над реализацией, — сказал Щедров.
Это первая «сухая» победа «Динамо-Карелия» в сезоне, пусть и с незначительным перевесом. Команде вновь удалось занять восьмую строчку.
Следующий матч «Динамо-Карелия» сыграет на выезде против «Спартака МАХ». Это команда «серебряного» дивизиона. Она вторая в турнирной таблице.