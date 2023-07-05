Первая в мире передвижная выставка-музей прибыла в Петрозаводск (ФОТО)

«Поезд Победы» в рамках тура по республике прибыл в столицу Карелии.

Как сообщили в администрации Петрозаводска, в город прибыл «Поезд Победы» — первая в мире передвижная выставка-музей, размещенная в действующем поезде. Тематические вагоны в ней посвящены отдельным событиям или вехам Великой Отечественной войны.

Кроме столицы Карелии, выставка останавливалась в Кеми, Сегеже и Медвежьегорске.

В 2023 году в экспозиции появился новый вагон, посвященный Нюрнбергскому, Токийскому и Хабаровскому процессам над военными преступниками.

«Создатели музея проделали большую работу. Каждый вагон — это отдельная история, я остался под большим впечатлением. С удовольствием побывал бы в музее еще раз!» — поделился мнением один из посетителей.

Как отметили в правительстве, прибытие «Поезда Победы» — значимое событие для жителей Карелии, история которой неразрывно связана с историей Великой Отечественной войны.