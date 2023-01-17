Первенство Карелии среди юных биатлонистов стартовало на «Кургане»

По итогам стартов будет сформирована сборная Карелии на чемпионат Северо-запада и Спартакиаду молодежи России.

Как рассказаали в Минспорта Карелии, сегодня. 18 января, на базе спортивного комплекса «Курган» в Петрозаводске стартовало Первенство республики среди спортсменов 2004–2007 годов рождения, и региональные соревнования среди спортсменов 2008–2009 годов рождения. Соревнования продлятся по 19 января включительно.

По итогам этих стартов будет сформирована биатлонная команда Карелии на Первенство СЗФО и Спартакиаду молодежи России.

В Минспорта отметили, что на «Кургане» сейчас — разгар спортивного сезона, и различные старты и соревнования проходят почти каждый день.