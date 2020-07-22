Первичный сосудистый центр может появиться в северном районе Карелии

В Кемском районе планируют открыть первичный сосудистый центр и построить вертолетную площадку, сообщили в правительстве республики.

Планы по созданию нового сосудистого отделения, которое также будет обслуживать жителей Лоухского района, обсудили на совещании в Кемском районе, где с рабочим визитом побывал глава Карелии Артур Парфенчиков. Это будет шестой по счету первичный сосудистый центр, открывающийся на базе ЦРБ.

Также для улучшения медицинской помощи − благодаря проведенной совместной работы с Фондом по сохранению и развитию Соловецкого архипелага − в поселке Рабочеостровск появится современная врачебная амбулатория. При Кемской центральной районной больнице будет построена вертолетная площадка для санитарной авиации. Сейчас готовится проектно-сметная документация по этим объектам.

Напомним, в конце 2008 года Карелия стала пилотным регионом по реализации сосудистой программы, которая сейчас успешно работает по всей стране. Ее цель – лечение пациентов с инфарктами и инсультами. Кроме Республиканского сосудистого центра (РСЦ) в Петрозаводске сейчас функционируют пять первичных сосудистых центров на базе центральных районных больниц.