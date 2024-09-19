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Первое ДТП из-за гололеда нынешней осенью произошло в Карелии

Новости. Дорожная хроника
14:20, 01 Октября 2024
фото: © Galina Vetertsovskaya / istockphoto

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В Костомукше утром 30 сентября водитель не справился с управлением.

В администрации Костомукшского городского округа сообщили о ДТП, произошедшем из-за гололеда — первым подобным осенью 2024 года.

На территории округа 30 сентября, около 6.15 утра, на дороге в районе городской свалки водитель автомобиля из-за наледи не справился с управлением, и машина вылетела в кювет.

Напомним, сегодня утром Госавтоинспекция Карелии обратилась к водителям в связи с начавшимися ночными заморозками. Автолюбителей призвали к осторожности на дорогах.

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