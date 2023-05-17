Первое место работы – «РКС-Петрозаводск»

О начале своей карьеры в компании, об участии в подготовке проекта по модернизации стадиона "Спартак" и многом другом выпускница техникума рассказала в интервью.

Анастасия Чупукова – молодой техник АО «ПКС-Водоканал». Насте 25 лет, она пришла на предприятие на должность техника в сметно-документационную группу в 2021 году сразу после окончания Петрозаводского техникума городского хозяйства. Сейчас Настя работает в отделе реализации проектов. О начале своей карьеры в компании она рассказала в коротком интервью.

- Настя, как водоканал стал твоим первым местом работы?

- После окончания техникума я смотрела вакансии. Со мной связалась специалист по кадрам из РКС и пригласила на работу. Я устроилась на временную должность, а позже осталась работать постоянно. Сначала мое место работы находилось рядом с водозаборными очистными сооружениями на набережной Варкауса, а позже я перевелась специалистом в другой отдел. Здесь у меня больше перспектив.

- А в чем сейчас заключаются твои обязанности?

- Я на этой должности всего месяц, еще осваиваюсь. Работаю со сметами, договорами, занимаюсь заявками на закупку – это важная часть реализации проектов «Водоканала». Например, сейчас мы готовим проект по модернизации стадиона «Спартак». На эту должность меня перевели не сразу, сначала нужно было пройти собеседование с начальником отдела. Мне нравится, что работать нужно не только в офисе, иногда я выезжаю к нашим подрядчикам, подписываю договоры и оформляю документы.

- Ты сказала, что в отделе реализации проектов у тебя есть перспективы. Расскажи об этом подробнее, пожалуйста.

- В 2018 году я поступила в Техникум городского хозяйства на специальность теплоснабжение. Сейчас у меня оконченное среднее техническое образование, в случае, если я получу высшее, то смогу стать инженером. Компания позволяет совмещать работу и учебу и выделяет материальную помощь на получение первого высшего образования.

- Какие еще есть плюсы работы в «РКС»?

- К примеру, можно обратиться за материальной помощью на съем квартиры или единоразовый ипотечный платеж. А еще я интроверт и сложно схожусь с людьми, но вступила в Молодежный совет профсоюза – для меня это отличная возможность познакомиться с коллективом, стараюсь преодолеть свою застенчивость. Я уже была с членами Молодежного совета в походе. Вообще коллектив мне нравится, люди здесь отзывчивые.

Настя рассказывает, что ее работа отличается от того, чему учили в техникуме, но в этом нет ничего необычного – практика и теория всегда дополняют друг друга. Молодежи в РКС рады, и молодых специалистов на предприятии немало. Например, в АО «ПКС-Тепловые сети» диспетчером работает одногруппница Насти, вместе они окончили техникум и пришли в компанию. Пожелаем девочкам удачи – они только в начале своего карьерного пути, поэтому главные профессиональные успехи еще впереди!

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