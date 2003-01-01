Первое осеннее суперлуние можно будет увидеть две ближайшие ночи подряд

В ночи на 7 и 8 октября ожидается одно из самых красивых полнолуний в году.

Первое осеннее полнолуние можно будет наблюдать 2 следующие ночи подряд, с 6 на 7 октября и с 7 на 8 октября. Как рассказали в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ, оно станет одним из самых красивых в текущем году.

— Луна в полной фазе будет находиться на ближайшей к Земле части своей орбиты и, соответственно, будет иметь близкий к максимальному размер на небе. Хотя речь идет об относительно небольших изменениях (видимый размер самой большой из Лун превышает размер самой маленькой всего на 13%), разница по яркости может достигать 25% и даже больше, что обычно более чем заметно, — уточнили специалисты.

Точный момент полнолуния придется на 7 октября на 06.47 по московскому времени. Впрочем, обе ночи будет одинаково благоприятными для наблюдения. Луна будет находиться в близких к идеальным условиям для наблюдения глазом и фотографирования и сможет быть видна всю ночь на большой высоте.

В Лаборатории уточнили, что ещё большей яркости Луна достигнет в ноябре (5 числа) и декабре (4 числа).