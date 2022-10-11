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«Надвоицкий завод ТДМ» и «Гродно Азот» договорились о поставке шунгита из Карелии

Новости. Общество
14:57, 07 Декабря 2022
фото: © Правительство Карелии

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Карельская делегация сегодня принимает участие в бизнес-форуме в республике Беларусь. Заключено первое соглашение.

Возглавляет нашу делегацию заместитель премьер-министра правительства Карелии по вопросам экономики Дмитрий Родионов.

Бизнес-форум призван стать площадкой для обмена опытом, для обсуждения вопросов взаимодействия и развития перспектив, поиска потенциальных партнеров из Белоруссии. Намечены встречи по линии культуры, научной деятельности, здравоохранения, спорта.

— Нам есть, чем поделиться с белорусскими коллегами. В свою очередь, Беларусь выражает готовность к развитию взаимодействия в гуманитарных сферах сотрудничества. Безусловно, наши интересы в Беларуси тесно связаны с развитием торгово-экономических отношений. Сейчас в форуме принимает участие делегация деловых кругов, представляющих горно- и лесопромышленный комплексы, машиностроение, производство спортивного оборудования, — рассказал Дмитрий Родионов.

В преддверии мероприятия вице-премьер провел рабочие встречи с Министром лесного хозяйства Республики Беларусь Александром Куликом и Генеральным директором Торгово-промышленной палаты Беларуси Сергеем Набешко. Обсудили перспективные направления для развития конструктивных и взаимовыгодных связей в экономической сфере.

На открытии бизнес-форума Торговый представитель России в Белоруссии Юрий Золотарев подчеркнул важность дальнейшего наращивания товарооборота между нашими республиками. Карельские компании представили свою продукцию, обозначили предложения для возможного сотрудничества, провели B2B переговоры с заинтересованными белорусскими компаниями.

— Уже подписано первое соглашение о сотрудничестве: «Надвоицкий завод ТДМ» и ОАО «Гродно Азот» договорились о поставке карельского шунгита в Беларусь, компания будет поставлять на ОАО «Гродно Азот» высококачественный порошок из шунгита, который будет использоваться белорусскими коллегами для производства особопрочных композитных материалов, — отметил первые результаты встреч Дмитрий Родионов.
Кроме этого, на встрече с Министром лесного хозяйства Беларуси Александром Куликом и Генеральным директором Кондопожского ЦБК Юрием Айвазовым договорились проработать вопрос сырьевого обеспечения ЦБК — возможных поставок технологической щепы комбинату.

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