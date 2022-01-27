Первое судно из серии краболовов, построенное на заводе в Петрозаводске, спущено на воду

На Онежском судостроительно-судоремонтном заводе состоялась церемония спуска на воду краболовного судна «Капитан Александров» — первого из семи судов этой серии, заказанных петрозаводскому заводу.

Об этом сообщили в пресс-службе правительства Карелии.

Заказ на строительство серии судов для вылова и перевозки живого краба Онежский судостроительно-судоремонтный завод получил от Группы компаний «Русский краб». Общая стоимость контракта составляет более 10 миллиардов рублей.

Суда, сошедшие с петрозаводской верфи, отправятся на Дальний Восток — добывать краба в Охотском и Беринговом морях.

По словам председателя совета директоров Группы компаний «Русский краб» Глеба Франка, специализированные суда для промысла краба до сих не строились нигде в мире.