Первоклассник попал под колеса автомобиля в Карелии

Автомобиль сбил 7-летнего мальчика на одной из улиц Суоярви, пострадавший в больнице.

Об этом сообщили в ГИБДД Карелии.

Авария произошла в среду на ул. Суоярвское шоссе. По предварительной информации, первоклассник попал под колеса автомобиля «Mazda 3», которым управлял 33-летний водитель.

Ребенок с травмами госпитализирован.

Госавтоинспекция обратилась к родителям с просьбой ежедневно напоминать детям правила дорожной безопасности, особенно, зимой.