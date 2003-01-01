Первоклассниками школы Куркиёки стали трое детей из Санкт-Петербурга

Об этом Главе Карелии Артуру Парфенчикову во время рабочего визита в Лахденпохский район рассказала глава администрации Оксана Жесткова.
В этом году первый класс Куркиёкской школы принял 16 учеников. Трое из них приехали в поселок из Санкт-Петербурга.
— Две семьи когда-то побывали у нас в поселке, и им здесь так понравилось, что они решили переехать. Работают дистанционно, а их дети в этом году пошли в первый класс, — рассказала директор школы Виктория Макеева. — Еще в одной семье мама — наша выпускница — решила вернуться на родину к родителям и построила здесь дом.
Это не первый случай, когда в школу Куркиёки приезжают учиться ребята из других регионов. Так, в прошлом году в девятом классе обучались дети из Петербурга и Ростовской области.
— Бывает, что ребята попадают в городе в неудачную компанию, пропускают занятия. Семьи переезжают к нам, тут больше контроля. Да и всем нравится наш край, у нас красивый поселок, красивая природа и очень комфортные условия для жизни, — пояснила директор школы.
Всего в школе учится 142 ребенка. В 2022 году здесь открыли образовательный центр «Точка роста». В школе есть волонтерский отряд, команды «Орлят» и «Движения первых».
Напомним, форелеводческое хозяйство «Кала Ранта», расположенное в п. Куркиеки, с 2008 года активно участвует в социальной жизни поселка. В 2021 году за счет спонсорской помощи «Кала-Ранта» введены в эксплуатацию очистные сооружения Куркиекской средней образовательной школы. В 2022 году компанией проведено благоустройство территории детского сада и продолжено финансирование капитальной модернизации здания школы и прилегающей территории. В 2022 году в поселке Куркиеки открыли памятник погибшим в Великой Отечественной войне. Предприятие оказывает помощь участникам СВО и членам их семей.