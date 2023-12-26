Первоклассница из Петрозаводска получила в подарок Малыша Йоду из культовой вселенной

Ученица Лия приняла участие во всероссийской акции «Ёлка желаний».
Школьница Лия из карельской столицы поучаствовала во всероссийской акции «Ёлка желаний» и получила в подарок игрушку — Малыша Йоду. Об этом в личном профиле рассказала глава Петрозаводска.
«Звездные войны — культовая вселенная с огромным количеством фанатов. В их числе и первоклассница Лия из Петрозаводска. Она очень хотела на Новый год игрушку — Малыша Йоду, — поучаствовала во всероссийской акции „Ёлка желаний“. И теперь — желание исполнено!», — написала Инна Колыхматова.
По словам градоначальницы, вчера вместе с управляющим АО «Почта Банк» по Карелии Игорем Власенковым они были в роли новогодних волшебников. Подарок получила не только Лия, но и ее брат Илья, который мечтал о конструкторе.
«Неподдельные улыбки детей — лучшая награда за участие в этой акции», — добавила мэр города.
«Поздравляю всех с наступающим Новым годом! Помните — желания сбываются!», — написала глава Петрозаводска.
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