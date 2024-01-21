Первую партию новых троллейбусов для Петрозаводска должны поставить в марте

Состоялся аукцион на покупку 27 новых троллейбусов для нужд карельской столицы.

По результатам процедур будет подписан контракт с государственной транспортной лизинговой компанией.



В марте этого года она должна поставить первую партию троллейбусов вологодского производства «Транс-Альфа».



«Это уже знакомые горожанам низкопольные комфортные машины. По улицам Петрозаводска курсируют 16 таких троллейбусов», — написала на своей странице в соцсети глава города Инна Колыхматова.



Машины купили в 2022 году. Колыхматова напомнила, что возможность приобрести новую партию электротранспорта появилась в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».