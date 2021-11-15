Первую запись на сайте «Википедия» продали на аукционе за 55 миллионов рублей

В качестве первой записи на сайте, сделанной 15 января 2001 года, основатель онлайн-энциклопедии Джимми Уэйлс выбрал фразу Hello, World!

Как пишет ТАСС, первая запись на сайте крупнейшей онлайн-энциклопедии «Википедия» продана в среду в виде NFT на торгах Christieʼs в Нью-Йорке за 750$ тысяч (55 миллионов рублей). Об этом сообщается на сайте аукционного дома.

В качестве первой записи на сайте, сделанной 15 января 2001 года, основатель онлайн-энциклопедии Джимми Уэйлс выбрал фразу Hello, World! (с англ. «Здравствуй, мир!»). Помимо этого с молотка за 187,5$ тысяч ушел и компьютер, на котором Уэйлс сделал ту самую запись, — iMac компании Apple малинового цвета.

Невзаимозаменяемый токен (NFT) — цифровой сертификат на основе технологии блокчейн, подтверждающий право на владение виртуальным активом. NFT является уникальным, его нельзя подделать или заменить на другой. Технология NFT была создана в 2017 году. За время ее существования было продано свыше 5 миллионов токенов.