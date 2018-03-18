Первые итоги голосования на выборах Президента РФ в Карелии обнародованы

После обработки чуть более 6 процентов бюллетеней действующий глава государства Владимир Путин набирает в Карелии абсолютное большинство голосов.

На данный момент обработано 29 из 470 протоколов участковых избирательных комиссий, или чуть более 6 процентов. Действующий глава государства Владимир Путин набирает 71, 29 процентов голосов избирателей, Павел Грудинин - 12,33 процента, Владимир Жириновский - 7,39 процентов, Ксения Собчак - 2,79 процентов, Григорий Явлинский - 2,18 процентов, Борис Титов - 1.25 процентов, Сергей Бабурин - 0.77 процента, Максим Сурайкин - 0,59 процентов.