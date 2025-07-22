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Первые изразцы украсили фасад библиотеки в Лахденпохья

Новости. Общество
17:53, 28 Июля 2025
фото: редакция Столицы

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Изразцы для здания изготовили волонтеры в рамках проекта «Марафон добрых дел».

Фасад Межпоселенческой библиотеки в Лахденпохья начали украшать изразцами, которые добровольцы делают своими руками. Поучаствовать в этот творческом проекте библиотека предложила всем желающим.

«К нам присоединились не только жители Лахденпохья, но и волонтеры, которые не живут в нашем городе. Получаем он них и консультации, и финансовую помощь. Кроме того, они приезжают, чтобы внести вклад в преображение здания своим трудом. От души благодарю всех друзей библиотеки. Вместе мы сила!» - сказала директор библиотеки Оксана Сивицкая.

Напомним, что идея украсить здание изразцами принадлежит волонтеру Оксане Тарасовой. Вот уже несколько месяцев в библиотеке регулярно проходят мастер-классы, на которые приглашают всех, кто увлекается творчеством и хочет сделать доброе дело.

Сначала волонтеры изготовили макеты, затем силиконовые формы, которые заливаются цементом. На финальном этапе изразцы с оригинальным орнаментом покрывают лаком.

Сейчас начался очередной этап работ: изразцы монтируют к фасаду. Большую помощь в этом оказывают волонтеры Михаил Экес и Максим Сивицкий. Молодые люди недавно вернулись после службы в армии и сразу подключились к проекту. Они выполняют сложные штукатурные работы: без этого невозможно приступить к монтажу изразцов.

Сейчас уже оформлены внутренние и внешние колонны входной зоны. Первые изразцы смонтировали Оксана Сивицкая вместе с супругом, а также вдохновительницей проекта Оксаной Тарасовой.

Все подробности о проекте и о том, какая помощь требуется сейчас, можно узнать в группе библиотеки в соцсети.

 

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