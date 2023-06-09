Первые лица Карелии поздравили жителей с Днем России

Жителей Карелии с главным национальным праздником страны поздравили глава и спикер Заксобрания республики.

Руководитель региона Артур Парфенчиков и председатель карельского парламента Элиссан Шандалович поздравили всех жителей Карелии с Днем России.



«В этот день 23 года назад была принята декларация о государственном суверенитете РСФСР. Сегодня суверенитет уже современной России, ее многонациональную культуру, язык и просто право с гордостью называть себя «русским» защитники страны отстаивают не только на дипломатической арене, но, к сожалению, и с оружием в руках. Очень важно, что все мы объединились, мы не бросаем своих на передовой, поддерживаем их семьи, мы – вместе! - сказано в обращении.

Россия всегда славилась, в первую очередь, своими гражданами – двигающими вперед науку, воспитывающими подрастающие поколения, проявляющими доблесть в защите рубежей Отечества, развивающими новые технологии и промышленность, добивающимися успехов в спорте и собственном деле, уважающими свою историю, подвиги предков и малую Родину, - говорится в поздравлении.

Сегодня жители Карелии трудятся на благо нашего общего будущего – в республике строят новые производства, реконструируют дороги, чтобы улучшить транспортное сообщение внутри региона, благоустраивают общественные пространства, возводят социальные учреждения, чтобы наши дети жили, учились и творили в современных и комфортных условиях.

Дорогие земляки! От всего сердца поздравляем вас с Днем России! Помните, что Россия – это каждый из нас. Только вместе мы – та великая страна, историю которой не получится переписать, потому что мы этого не позволим. Вместе мы с уверенностью смотрим в будущее и работаем над тем, чтобы оно было светлым – свой вклад вносит каждый. Величие страны начинается с малых дел, с каждого из нас», - подчеркнули руководители региона.



Напомним, ранее петрозаводчан с праздником поздравили власти карельской столицы.