Первые морозы привели к замораживанию водоснабжения и канализации в Петрозаводске

Единая дежурно-диспетчерская служба Петрозаводска за неделю получила 12 обращений жителей города о заморозке труб водоснабжения и канализации.

Об этом сообщил сегодня на совещании в администрации города директор ЕДДС Сергей Димитриев.

По его словам, управляющие компании «работали оперативно по данным ситуациям».

Первые морозы так же стали причиной появления гололеда на тротуарах. От населения поступило 17 жалоб. По словам руководителя ЕДДС, на них оперативно реагировали дорожные службы.