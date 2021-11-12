Первые снежные скульптуры для конкурса «Зимние сказки Гипербореи» появились в Петрозаводске (ФОТО)

Участники конкурса «Зимние сказки Гипербореи» в Петрозаводске начали создавать снежные и ледовые скульптуры.

Первые фотографии появились в альбоме на странице проекта.

В их числе, например,«Кот ученый», созданный воспитанниками детского сада № 90 и работа «На волнах качаясь спит очень славный снежный кит», сделанная в детском саду № 74.

Участвовать в конкурсе могут все желающие жители города — семейные команды, школы, детские сады, учреждения и организации.

Участникам необходимо создать из снега или льда оригинальную фигуру, сфотографировать ее и загрузить снимок на страницу проекта. В композиции должна присутствовать надпись: «Гиперборея — 2022», выложенная из снега, льда или других природных материалов. Использование различных красок не приветствуется.

В этом году традиционный зимний фестиваль посвящен 350-летию со дня рождения первого российского императора, поэтому организаторы учредили специальный приз в номинации «По следам Петра I».

Конкурс продлится до 8 февраля.

Более подробная информация о проекте представлена в группе «Зимние сказки Гипербореи». Здесь же можно увидеть работы прошлых лет.