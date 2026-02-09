Первые участники «Лыжни России — 2026» получили стартовые номера

На Кургане начала работу комиссия по допуску на «Лыжню Россию»
Накануне, 9 февраля, стартовала работа комиссии по допуску на «Лыжню России — 2026». 453 участника получили свои стартовые номера и фирменные шапочки.
Комиссия по допуску будет работать 13 февраля с 10:00 до 17:00 с 13:00 до 14:00 обеденный перерыв на Кургане (Курганский проезд, д. 3, каб. 236). Для допуска необходим паспорт или свидетельство о рождении, полис ОМС, медицинский допуск, согласие на обработку персональных данных. При подаче через Госуслуги можно показать электронные документы.
Напомним, всероссийская массовая лыжная гонка пройдет на Кургане 14 февраля. Участники соревнований до 17 лет включительно допускаются только при наличии допуска врача, участники от 18 лет и старше — при наличии допуска врача или личной подписи, подтверждающей персональную ответственность за свое здоровье. Допуск участников в категорию «Юноши/ девушки 2008 г. р. и младше» осуществляется до 2015 года включительно.
Дистанции соревнований:
— дистанция 5 км — юноши 2008 г. р. и младше, девушки 2008 г. р. и младше;
— дистанция 10 км — мужчины 2007 г. р. и старше, женщины 2007 г. р. и старше;
— массовый забег на дистанцию 500 м — до 8 лет включительно;
— массовый забег на дистанцию 3 300 м — без ограничения по возрасту.
Напомним, «Лыжня России» — одно из крупнейших зимних спортивных соревнований года. С 1982 года на старт по всей стране выходят сотни тысяч единомышленников, неравнодушных к лыжам, здоровому и активному отдыху. Мероприятие объединяет профессиональных спортсменов и любителей лыжного спорта по всей стране. Суммарно в гонке участвуют свыше полумиллиона человек более чем в 70 регионах России. В прошлом году в Карелии ко Всероссийской массовой гонке присоединились порядка 8000 любителей лыжного спорта.