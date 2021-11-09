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Первые заморозки вывели из строя систему холодного водоснабжения Петрозаводска

Новости. Общество
12:33, 09 Ноября 2021
фото: © «Столица на Онего»

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Жильцы двух десятков домов находятся под угрозой отключения воды.

Как сообщил на своей странице глава Петрозаводска Владимир Любарский, несмотря на совсем небольшое понижение температуры воздуха, в системе холодного водоснабжения произошли заморозки. По информации «Водоканала», сейчас по временной схеме к холодному водоснабжению подключены 22 дома. Это связано с завершением реконструкции сетей и аварийными ремонтными работами.

«Замерзли системы подвода воды к четырем домам по адресам: Луначарского,22, Луначарского,57, Ленинградская,1, Александра Невского,11. Под угрозой холодное водоснабжение и в других домах, подключенных по временной схеме, — собщил глава города. — Чтобы не допустить заморозки, „Водоканал“ ставит трубы на проток для непрерывной циркуляции в них воды».

Любарский отметил, что на потребителях это сказаться не должно, оплачивать воду будет «Водоканал».

Завершение ремонтных работ и полный переход с временных сетей на постоянные планируется в течение ноября, заверил Владимир Любарский.

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Комментарии

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Изя
2021-11-09 13:27:27
У приставов и бурятов всегда так , наркоконтроль рулит . Толи ещё будет госкомцентариф не даст соврать () :)
demari
2021-11-09 13:15:52
Представляю , что будет зимой . Запасайтесь одеялами и буржуйками .
Эно
2021-11-09 13:01:23
Слабунова провела обследования подвалов?
demari
2021-11-09 13:07:04
Эно, Это обязанность б. Вали . Она здесь власть .
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