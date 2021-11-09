Первые заморозки вывели из строя систему холодного водоснабжения Петрозаводска

Жильцы двух десятков домов находятся под угрозой отключения воды.

Как сообщил на своей странице глава Петрозаводска Владимир Любарский, несмотря на совсем небольшое понижение температуры воздуха, в системе холодного водоснабжения произошли заморозки. По информации «Водоканала», сейчас по временной схеме к холодному водоснабжению подключены 22 дома. Это связано с завершением реконструкции сетей и аварийными ремонтными работами.

«Замерзли системы подвода воды к четырем домам по адресам: Луначарского,22, Луначарского,57, Ленинградская,1, Александра Невского,11. Под угрозой холодное водоснабжение и в других домах, подключенных по временной схеме, — собщил глава города. — Чтобы не допустить заморозки, „Водоканал“ ставит трубы на проток для непрерывной циркуляции в них воды».

Любарский отметил, что на потребителях это сказаться не должно, оплачивать воду будет «Водоканал».

Завершение ремонтных работ и полный переход с временных сетей на постоянные планируется в течение ноября, заверил Владимир Любарский.