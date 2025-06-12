Первых буренок завезли на ферму в Эссойле

Коров айрширской породы привезли из племсовхоза "Мегрега".

31 корова уже осваивается в новых условиях, рассказал на своей странице в ВК глава Карелии.

В конце прошлого года племсовхоз выкупил контрольный пакет акций АО «Эссойла» и приступил к созданию первого в Карелии госпредприятия полного цикла переработки молока.

На производственных мощностях бывшего совхоза к началу будущего года будут содержаться 159 коров. А к 2028 году общее поголовье в «Эссойле» достигнет 1 400 бурёнок, половина из них — дойное стадо.

Сейчас «Мегрега» завершает реконструкцию старой фермы под беспривязное содержание поголовья. Есть действующий цех переработки молока, его будем расширять, закупать новое оборудование — помещений для этого достаточно. До конца года племсовхоз рассчитывает выйти здесь на переработку молока до 10 тонн в сутки.