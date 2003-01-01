Первый авиарейс из Петрозаводска в Махачкалу оказался полностью заполнен

Открытое авиасообщение между Карелией и Дагестаном пользуется спросом у жителей.

В воскресенье 17 августа состоялся первый рейс по маршруту Петрозаводск — Махачкала. По данным Минтранса Карелии, рейс из Петрозаводска был полностью заполнен. На борту воздушного судна в Махачкалу из Петрозаводска отправились 95 человек, включая детей до 2 лет. Обратный рейс также продемонстрировал высокую популярность — в Петрозаводск прилетело 79 человек. Причем на обратном рейсы прибыли 37 детей до 12 лет.

Время в пути составляет 3 часа 50 минут, вылет из Петрозаводска в 22:00. Перевозки выполняются с 17 августа по 31 октября с частотой 1 раз в неделю, по воскресеньям, а с 18 сентября — по четвергам.

Напомним, что авиаперевозчиком на данном субсидируемом направлении предоставляется скидка для детей от 2 до 12 лет в размере 20% от тарифа взрослого в категории «Стандарт». Стоимость одного билета — около 9500 тысяч рублей. Полеты по маршруту выполняются на самолетах «Сухой Суперджет».