Первый ЕГЭ по китайскому языку прошел в Карелии

Досрочная сдача ЕГЭ по китайскому языку впервые прошла 31 марта в Карелии.

Об этом сообщили в министерстве образования республики.

Письменную часть экзамена сдала жительница Петрозаводска Виктория Маковенко.

«Готовилась дома, онлайн с преподавателем. Так как я музыкант, подготовка к аудированию далась мне проще, чем грамматика. В дальнейшем я планирую поступить в университет и продолжить изучать китайский язык. Надеюсь, что я хорошо справилась с экзаменационными заданиями», — приводит слова Виктории пресс-служба министерства.

Следующим этапом досрочного ЕГЭ по иностранным языкам станет устная часть экзамена.

По данным Рособрнадзора 2018 года китайский язык изучается в 24 регионах России, в 168 школах. Преподают его более 200 учителей, а число ребят, которые изучают — более 17 тысяч.