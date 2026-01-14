Первый из десяти новых автобусов «СИМАЗ» вышел на линию в Петрозаводске

Новый автобус «СИМАЗ» вышел на маршрут №30.
Первый из десяти новых автобусов вышел на линию сегодня, 15 января. Максимальная вместимость — 72 пассажира. Это заметно больше, чем в автобусах, которые сейчас курсируют по городу, уточнили в мэрии.
— Автобусы низкопольные: есть возможность зайти в салон с коляской. Также можно зарядить гаджеты.Есть камеры видеонаблюдения, которые установлены и внутри, и снаружи автобуса.Благодаря системе климат-контроля зимой в автобусе будет тепло, а летом — прохладно, — заверяют чиновники.
Еще девять новых больших автобусов «СИМАЗ» планируют в ближайшее время выпустить на маршруты № 30 и № 18. Об этом просили горожане. Пассажиропоток там немаленький.
Напомним, что 10 новых автобусов ПМУП «Городской транспорт» закупил при поддержке правительства Карелии.