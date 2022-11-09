Первый канал покажет фильм о Карелии, как «одном из самых загадочных мест» России (ВИДЕО)

Новый выпуск трэвел-шоу «Жизнь своих» на Первом канале будет посвящен Карелии и Петрозаводску.

В анонсе программы республика описывается как «одно из самых загадочных мест в нашей огромной стране».

«Самое интересное о своей земле расскажут люди, которые там живут. Почему им хорошо именно в своем крае, чем они занимаются и чем дышат», — так определили тему программы ее авторы.

Героями фильма станут кузнец Николай Беляков, писатель Олег Кожин, шаман Роман Дергалюк, шеф-повар Иван Балин, реставратор музея «Кижи» Илья Зайцев, строитель деревянных кораблей Павел Мартюков, основатель вейк-парка Александр Николаевский и пчеловод Михаил Шабанов.

Программа расскажет об урочище Чертов стул и музее шунгита, финно-угорской школе имени Элиаса Лённрота и Центре карельского языка в деревне Ведлозеро.

Эфир программы начнется в 10:15 13 ноября. Кроме того, ее можно будет посмотреть в записи по ссылке в личном аккаунте в соцсети автора программы Евгения Кривцова.