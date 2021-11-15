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Первый канал считает долгом довести 10-й сезон «Голоса» до конца в память о Градском

Новости. Общество
13:00, 28 Ноября 2021
фото: © Вячеслав Прокофьев/ТАСС

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Александр Градский, несмотря на плохое самочувствие, не бросил «Голос».

Первый канал считает долгом довести 10 сезон «Голоса» до конца в память об Александре Градском, пишет РИА Новости со ссылкой на Первый канал.

Градский, несмотря на плохое самочувствие, не бросил «Голос» до конца. Для него было принципиально важным участвовать в подготовке и съемках новых выпусков. Даже когда съемочная группа уговаривала наставника ограничить нагрузку и отдохнуть, Градский оставался на площадке. Его последние работы, созданные совместно с участниками проекта, еще только выйдут в эфир.

«Мы считаем своим долгом довести 10 сезон „Голоса“ до конца в память об Александре Борисовиче», — говорится в сообщении.

Отмечается, что решение о форме проведения финальных выпусков будет принято в ближайшее время.

Напомним, в воскресенье, 28 ноября, композитор Александр Градский скончался на 73-м году жизни. Об этом сообщалось на странице телепроекта «Голос». Советский и российский певец, поэт и композитор Градский родился 3 ноября 1949 года в городе Копейске Челябинской области. Градский — народный артист России (1999). Является лауреатом Государственной премии РФ (1998) и имеет звание «Заслуженный деятель искусств Российской Федерации» (1997).

Дискография Градского насчитывает более четырех десятков альбомов.

С 2012 по 2015 год Градский являлся членом жюри музыкального шоу «Голос» Первого канала. В сентябре 2017 года композитор вновь стал наставником в шестом сезоне телепроекта «Голос».

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