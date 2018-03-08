ВИДЕО: "Первый канал" снял сюжет про пещеры Рускеальского месторождения

В эфире "Первого канала" вышел сюжет про знаменитые пещеры Карелии, в которых раньше добывали мрамор.

"Первый канал" рассказал о том, как в Карелию съезжаются туристы, чтобы увидеть пещеры парка Рускеала.

"Хороший пример того, как заброшенные объекты обретают вторую жизнь, есть в Карелии. Там приводят в порядок месторождение мрамора, из которого еще в XVIII веке начали добывать камень для главных строек страны. В ХХ веке шахты опустели, и вот теперь в них вновь кипит жизнь. Посмотреть на удивительные по красоте пещеры приезжают туристы, и не только из России",- заявляют авторы материала.

Горный парк "Рускеала"- туристический комплекс, расположенный в Сортавальском районе Карелии. Основой комплекса является заполненный грунтовыми водами бывший мраморный карьер.