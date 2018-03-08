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Новости. Общество
14:06, 08 Марта 2018
фото: ruskeala.info

ВИДЕО: "Первый канал" снял сюжет про пещеры Рускеальского месторождения

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В эфире "Первого канала" вышел сюжет про знаменитые пещеры Карелии, в которых раньше добывали мрамор.

"Первый канал" рассказал о том, как в Карелию съезжаются туристы, чтобы увидеть пещеры парка Рускеала.

"Хороший пример того, как заброшенные объекты обретают вторую жизнь, есть в Карелии. Там приводят в порядок месторождение мрамора, из которого еще в XVIII веке начали добывать камень для главных строек страны. В ХХ веке шахты опустели, и вот теперь в них вновь кипит жизнь. Посмотреть на удивительные по красоте пещеры приезжают туристы, и не только из России",- заявляют авторы материала.

Горный парк "Рускеала"- туристический комплекс, расположенный в Сортавальском районе Карелии. Основой комплекса является заполненный грунтовыми водами бывший мраморный карьер.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Joker
2018-03-08 15:26:00
Дело конечно хорошее "Рускеала"... Под Суоярви, в 7 км. от города, тоже скоро появится своя "Рускеала" ))) Несколько лет назад свели лес в красивом природном ландшафте, раскопали гранитный карьер. Несколько лет попользовались (взрывали так, что в городе стёкла звенели), потом перепродали, потом опять перепродали и... бросили. Так и осталась огромная дыра, постепенно заполняемая водой, посреди красивой карельской тайги, вблизи города Суоярви, и никто за это не отвечает и никто не знает что теперь с эти делать ...(((
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