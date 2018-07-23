Первый канал заинтересовался Долиной зайцев в Карелии

Первый канал готовит сюжет о грандиозном проекте, в рамках которого на скале в Карелии появятся изображения тысячи зайцев.

Информация об этом появилась в "Инстаграм" на странице longart.russia, где публикуются последние новости о проекте.

По имеющейся информации, сюжет выйдет в эфире программы "Доброе утро" в августе.

Как рассказал "Столице на Онего" создатель проекта "Долина зайцев" Сергей Гапанович, в настоящее время вырезано уже около 140 зайчиков. Благодаря установке строительных лесов появилась возможность вырезать зайцев в верхней части скалы.

Напомним, "Долина зайцев" – это новая достопримечательность в Карелии, которая рождается на голом энтузиазме Сергея Гапановича – человека, 4 года профессионально занимающегося резкой по камню. Задумав вырезать в скале тысячу зайцев, Гапанович не просил денег у властей и не надеялся найти бизнесменов, которые подарили бы ему порядка 1,3 млн рублей – такая сумма прописана в смете. Он пошел другим путем: создал Интернет-сайт, в котором подробно описал проект и предложил любому желающему купить себе зайца за 3 тысячи рублей.

"Уверен, что через долгие-долгие годы ваши повзрослевшие внуки буду приятно удивлены, узнав, что один из зайцев на скале имеет отношение к их семье", - отмечает Сергей.