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Новости. Общество
11:06, 23 Июля 2018
фото: www.iloverabbit.ru

Первый канал заинтересовался Долиной зайцев в Карелии

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Первый канал готовит сюжет о грандиозном проекте, в рамках которого на скале в Карелии появятся изображения тысячи зайцев.

Информация об этом появилась в "Инстаграм" на странице longart.russia, где публикуются последние новости о проекте.

По имеющейся информации, сюжет выйдет в эфире программы "Доброе утро" в августе.


фото: www.instagram.com/longart.russia

Как рассказал "Столице на Онего" создатель проекта "Долина зайцев" Сергей Гапанович, в настоящее время вырезано уже около 140 зайчиков. Благодаря установке строительных лесов появилась возможность вырезать зайцев в верхней части скалы.

Напомним, "Долина зайцев" – это новая достопримечательность в Карелии, которая рождается на голом энтузиазме Сергея Гапановича – человека, 4 года профессионально занимающегося резкой по камню. Задумав вырезать в скале тысячу зайцев, Гапанович не просил денег у властей и не надеялся найти бизнесменов, которые подарили бы ему порядка 1,3 млн рублей – такая сумма прописана в смете. Он пошел другим путем: создал Интернет-сайт, в котором подробно описал проект и предложил любому желающему купить себе зайца за 3 тысячи рублей.

"Уверен, что через долгие-долгие годы ваши повзрослевшие внуки буду приятно удивлены, узнав, что один из зайцев на скале имеет отношение к их семье", - отмечает Сергей.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
grigorjev
2018-07-23 11:26:27
Тень на плетень... инициативный режет "зайцев" на камне... 1-й канал заинтересовался... Но почему уничтожают то, что по Закону нельзя уничтожать в Карелии? Про это помалкивает не только 1-й ТВ канал, но и Генеральный прокурор, минюст, другие... Ну а, администрация Президента даже "поперхнулась"...
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