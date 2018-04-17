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Новости. Общество
19:40, 17 Апреля 2018

Первый канал запускает шоу "Голос 60+" для пенсионеров


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Первый канал объявил о приеме заявок на участие в седьмом сезоне музыкального проекта "Голос" и в первом сезоне проекта "Голос 60+" для вокалистов старше 60 лет.

Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Инстаграм-аккаунт телеканала.

"Первый канал объявляет о начале приема анкет на седьмой сезон проекта "Голос" и… на первый сезон проекта "Голос 60+", — говорится в сообщении.

Отмечается, что седьмой сезон шоу появится в эфире телеканала осенью 2018 года. К участию в проекте "Голос 60+" приглашаются вокалисты от 60 лет, анкету предлагается заполнить на сайте Первого канала.

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Комментарии

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После 60 жизни нет, проверено специалистами.
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