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Первый кикшеринг электросамокатов запускается в Петрозаводске

Новости. Экономика
09:03, 12 Июля 2021
фото: © Кикшеринговый оператор ZEVS

К середине июля на улицах Петрозаводска появятся 150 новых кикшеринговых электросамокатов ZEVS, а к концу сезона их количество удвоится.

Кикшеринговый оператор ZEVS представлен в Сочи, Омске, Дзержинске, Кемерово, в Красной Поляне, Волгограде, Санкт-Петербурге и в Москве.

Главное отличие бизнес-модели кикшеринга от классической аренды на набережных или в парках в том, что в первом случае пользователь может самостоятельно через приложение в мобильном телефоне арендовать электросамокат и закончить аренду практически в любом месте в городе. За последние пару лет сервисы кикшеринга стали популярными и привычными для жителей российских городов-миллионников. Крупнейшие операторы в стране — это Whoosh, Urent и Yandex, чей флот суммарно уже превысил 100 тысяч электросамокатов. Теперь очередь дошла и до столицы Карелии, в сезон плюсовой температуры в Петрозаводске можно будет добраться до нужного места на экологически чистом средстве индивидуальной мобильности, не используя личный автомобиль или общественный транспорт, быстро и без пробок.

Зона поездок и парковок сначала охватят центральную часть города, а затем и всю столицу Карелии. Любой пользователь сможет взять электросамокат в аренду через мобильное приложение ZEVS и затем оставить его на любой из обозначенных в приложении парковок. Перед началом поездки приложение поможет выбрать на карте самокат, находящийся к вам ближе всего. 

Арендовать электросамокат можно будет по цене от 6 рублей в минуту с разблокировкой 50 рублей.

Безопасность — это приоритет № 1 в этой новой отрасли экономики. Основатели проекта скурпулёзно подходят к этому вопросу. Все парковки и режимы передвижения согласованы с администрацией города и ГИБДД, особое внимание уделяется безопасности пользователей: прежде всего максимальная скорость движения электросамокатов системно ограничена 20 километрами в час, компания разрешает пользоваться электросамокатами только с 18 лет, запрещает кататься с детьми и вдвоём, также доступна опция страхования жизни, здоровья и гражданской ответственности. Сами электросамокаты от одного из лучших в этой отрасли производителей — City-Bird, оснащены фарами, которые автоматически включаются в тёмное время суток, звуковыми сигналами, а также амортизаторами и гибридной тормозной системой.

Cъёмные аккумуляторные батареи позволяют постоянно поддерживать максимальное количество электросамокатов доступными в заряженном состоянии в круглосуточном режиме. 

Порядок в городе будет обеспечиваться согласованным с администрацией адресной программой размещения парковок в определённых местах и круглосуточным обслуживанием сервисной командой компании-оператора. Служба поддержки сможет оперативно отвечать на возникающие вопросы через чат приложения или по телефону.

Можно поздравить петрозаводчан и гостей столицы Карелии с появлением инновационного вида транспорта так называемой «последней мили», который улучшит всю транспортную инфраструктуру города, станет отличной альтернативой частному транспорту, автобусам и такси. Кроме того, электросамокат — это отличный способ с комфортом осмотреть достопримечательности города для туристов или провести весело время с друзьями.

Контакты для прессы и сотрудничества:

Николай Федотов

+7 911 423 04 93

zevs-ptz@mail.ru

www.Zevs.rent

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