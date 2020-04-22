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Первый клиент "Баренц групп" получил в банке "президентскую" льготную ипотеку под 6,5%

Новости. Общество
21:26, 22 Апреля 2020
фото: Баренц Групп
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Первый клиент строительной компании "Баренц Групп" Вероника, которая приобретает квартиру в ЖК "Свиристель", получила обещанную президентом льготную ипотеку.

В Карелии банки начали выдавать ипотечные кредиты с льготной ставкой, которая субсидируется государством. Напомним, с такой инициативой вышел на прошлой неделе российский президент, который решил таким образом поддержать строительную отрасль.

Как рассказали в строительной компании "Баренц Групп", сегодня первая клиентка в Петрозаводске получила льготную ипотеку на приобретение двухкомнатной квартиры в ЖК "Свиристель" на Кукковке, в банке "ВТБ".  

Как сообщили в "Баренц Групп", Вероника даже не ожидала, что получит в банке льготную ипотеку под 6,5%. Для нее это оказалось сюрпризом. Ведь раньше банки давали кредиты под более высокие проценты.

Вероника стала дольщиком в жилом комплексе "Свиристель" на Кукковке. Она приобрела двухкомнатную квартиру в строящемся доме, который будет сдан в июне 2021 года.

Застройщик  ЖК "Свиристель" - ООО «ОНЕГОСТРОЙСЕРВИС», проектная документация по ссылке https://sviristel.barenz.group/documents/

Услуга предоставляется ПАО "ВТБ", генеральная лицензия банка №1000 от 08.07.2015 г. Процентная ставка 6,5% субсидированная государством, предоставляется заёмщикам ипотечных кредитов, оформленных по договору долевого участия в строительстве. Список застройщиков, работающих по государственной программе субсидирования ипотечных кредитов, - на сайте ПАО "ВТБ".

Заемщики - граждане РФ. Программа распространяется на покупку строящегося жилья у юридического лица (за исключением инвестиционного фонда, в том числе его управляющей компании) и готового жилья по договору купли-продажи у застройщика в домах, введенных в эксплуатацию. Сумма кредита для Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области - не более 8 млн. руб., для остальных регионов – не более 3 млн. руб. Первоначальный взнос – не менее 20% от стоимости приобретаемой недвижимости. Валюта кредита – рубли. Срок кредита – от 1 до 20 лет. Срок действия программы до 01.11.2020.  Условия действительны на 22.04.2020 г.

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