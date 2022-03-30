Первый лесной пожар в Карелии уничтожил все живое на площади в 1,5 гектара (ФОТО)

Возгорание произошло вчера, 30 апреля в Лахденпохском районе, сообщили в Минприроды Карелии.

Лесные пожарные и сотрудники МЧС по Республике Карелия оперативно ликвидировали возгорание в Лахденпохском районе. Площадь пожара составила 1,5 га.

Предположительная причина – несоблюдение гражданами правил поведения в лесу, а именно незатушенный окурок.

Минприроды напоминает, для граждан нет ограничений и запретов на посещение лесов. Разведение костров разрешается с соблюдением мер пожарной безопасности – под кронами деревьев разводить костры нельзя.

Сжигание мусора на дачных участках допускается в металлических бочках. Место сжигания должно находиться в не менее 50 метрах от зданий, построек.

Сообщить о возгорании в лесу можно по круглосуточному номеру прямой линии лесной охраны Карелии (8−814−2) 55−55−80.