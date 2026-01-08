РЕКЛАМА
Тема недели
«Это не только про танцы»: организаторы Рождественского бала в Петрозаводске рассказали о своем проекте
07 января, 18:02 Статьи
Кинотетрис
«Чебурашка 2»: семейная приключенческая комедия обещает повторить успех первой части
06 января, 16:44 Статьи
Обществоведение
Созидатели Карелии 2025-го: о тех, кто делает наш мир лучше
05 января, 17:31 Статьи
Новости

00:10

22:20

21:32

Карельский бегун завоевал «серебро» на всероссийских соревнованиях по легкой атлетике

20:31

Метеорологи предупредили об образовании изморози на севере Карелии

19:32

Житель одного из карельских поселков погиб на СВО

18:32

17:46

Местами до -30°С: прогноз погоды на 9 января

17:01

16:43

Мандарины, чай, рукавицы: как порадовать бездомных, рассказали в центре «Попечение»

16:32

Росстандарт утвердил новые профессии с 2026 года

16:01

Благодаря работе лесной охраны в Карелии значительно сократились объемы незаконной заготовки древесины

15:01

Более 50 единиц снегоуборочной техники вышло на улицы Петрозаводска

14:32

Реставрация барельефа для поселка в Приладожье завершена на 75%

14:01

Поезд Деда Мороза прибыл на вокзал в Петрозаводске

13:01

Рождество едва не стало последним в жизни пенсионера на севере Карелии

12:31

На Логмозере стартовал 1 этап Кубка Республики Карелии по сноукайтингу

12:01

Карелия укрепляет свои бренды: в 2025 году были зарегистрированы новые географические указания

11:32

По факту ЧП с судном на воздушной подушке в Карелии возбуждено уголовное дело

11:16

Два автомобиля столкнулись на «встречке» в Карелии

10:46

Около 70 «земских» врачей и фельдшеров приступили к работе в больницах Карелии в 2025 году

10:16

274 кг семян сосны и ели получил Кареллесхоз из собранных в Карелии шишек

09:46

В Карелии определены сильнейшие юные биатлонисты

09:00

В Петрозаводск прибывает поезд Деда Мороза

08:20

Страховщики назвали самые угоняемые марки авто в России в 2025 году

00:10
Первый матч в новом году закончился поражением для «Динамо-Карелия»
08 января, 21:32 Спорт
«Динамо-Карелия» провела первый в этом году выездной матч в Санкт-Петербурге с «Академией СКА».

фото: © МХК «Динамо-Карелия» / VK

Обе команды выступают в «Серебряном» дивизионе Западной конференции. «Академия СКА» на данный момент закрепилась на второй позиции, а «Динамо-Карелия» — на десятой строчке в этом же дивизионе.Борьба получилась упорной, но санкт-петербуржцы победили со счётом 7:4.

Первый период прошёл очень удачно для команды хозяев. В первом периоде лидировали хозяеа льда. Отрезок завершился со счетом 3:0. Второй период для армейцев начался еще одним голом и внушительным отставанием для гостей. Однако в середине матча динамовцы смогли перевернуть ход матча и вернуть интригу. Три гола попали в ворота хозяев, отставание «Динамо-Карелии» сократилось до минимума. В зключительном отрезке лидерство вновь взяли хозяева льда, забили еще две шайбы. Пробраться к воротам смогли и динамовцы, но точку поставили хозяева. Игра авершилась со счетом 7:4 в их пользу.

— Игра получилась по-настоящему зрелищной и порадовала болельщиков обилием заброшенных шайб. В составе нашей команды отличились: Савелий Семенцов, Игорь Арсентьев, Иван Афанасьев и Егор Марининов, — написали в паблике нашей команды.

Игру прокомментировал тренер нашей команды Дмитрий Крамаренко.

—  Хорошее начало игры до большинства. В большинстве неплохо разыгрывали, но пропустили гол. Неправильная игра на входе в зону, пропустили гол и отсюда всё сломалось. Опять поникли, перестали играть в тело. Половину первого периода провалили. Вернулись в игру, сократили отставание до минимума, 3:4. Глупая ошибка, которая непозволительна. Когда мы играем «5 на 5» в зоне в позиционной обороне и у нас игрок без клюшки, идёт на смену, что не имеет права и соперник забивает гол. Этот гол определил исход матча, он был победным для соперника. Мы пытались вернуться, пытались забить голы. Сняли вратаря. Но итог — поражение 4:7.Самый главный соперник — это мы сами себе. Наше сознание, наш профессионализм. Нам нужно взрослеть. Ну пока тренер не достанет кнут, мы, к сожалению, не едем, — отметил Дмитрий Крамаренко.

«Динамо-Карелия» продолжит серию выездных матчей в Мытищах встречей с «Атлантом» 11 января. Это команда нашего дивизиона. Она занимает 8 строчку турнирной таблицы. 

Напомним, в прошлом году командой «Динамо-Карелия» сыграно 36 матчей в рамках регулярного чемпионата МХЛ. Согласно статистике, в восьми из них ребята одержали победу, в двадцати восьми проиграли. 

Материнский капитал вырастет с февраля почти на 7%
Сегодня, 00:10 Общество
Главные новости сегодняшнего дня
08 января, 22:20 Хроника дня
Историк по челобитной XVII века рассказал о борьбе со взятками при мобилизации в Карелии
08 января, 17:46 Наука
Четырех форелеводов спасли на Онежском озере в Кондопожском районе
08 января, 16:43 Происшествия
