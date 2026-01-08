Первый матч в новом году закончился поражением для «Динамо-Карелия»

«Динамо-Карелия» провела первый в этом году выездной матч в Санкт-Петербурге с «Академией СКА».

Обе команды выступают в «Серебряном» дивизионе Западной конференции. «Академия СКА» на данный момент закрепилась на второй позиции, а «Динамо-Карелия» — на десятой строчке в этом же дивизионе.Борьба получилась упорной, но санкт-петербуржцы победили со счётом 7:4.

Первый период прошёл очень удачно для команды хозяев. В первом периоде лидировали хозяеа льда. Отрезок завершился со счетом 3:0. Второй период для армейцев начался еще одним голом и внушительным отставанием для гостей. Однако в середине матча динамовцы смогли перевернуть ход матча и вернуть интригу. Три гола попали в ворота хозяев, отставание «Динамо-Карелии» сократилось до минимума. В зключительном отрезке лидерство вновь взяли хозяева льда, забили еще две шайбы. Пробраться к воротам смогли и динамовцы, но точку поставили хозяева. Игра авершилась со счетом 7:4 в их пользу.

— Игра получилась по-настоящему зрелищной и порадовала болельщиков обилием заброшенных шайб. В составе нашей команды отличились: Савелий Семенцов, Игорь Арсентьев, Иван Афанасьев и Егор Марининов, — написали в паблике нашей команды.

Игру прокомментировал тренер нашей команды Дмитрий Крамаренко.

— Хорошее начало игры до большинства. В большинстве неплохо разыгрывали, но пропустили гол. Неправильная игра на входе в зону, пропустили гол и отсюда всё сломалось. Опять поникли, перестали играть в тело. Половину первого периода провалили. Вернулись в игру, сократили отставание до минимума, 3:4. Глупая ошибка, которая непозволительна. Когда мы играем «5 на 5» в зоне в позиционной обороне и у нас игрок без клюшки, идёт на смену, что не имеет права и соперник забивает гол. Этот гол определил исход матча, он был победным для соперника. Мы пытались вернуться, пытались забить голы. Сняли вратаря. Но итог — поражение 4:7.Самый главный соперник — это мы сами себе. Наше сознание, наш профессионализм. Нам нужно взрослеть. Ну пока тренер не достанет кнут, мы, к сожалению, не едем, — отметил Дмитрий Крамаренко.

«Динамо-Карелия» продолжит серию выездных матчей в Мытищах встречей с «Атлантом» 11 января. Это команда нашего дивизиона. Она занимает 8 строчку турнирной таблицы.

Напомним, в прошлом году командой «Динамо-Карелия» сыграно 36 матчей в рамках регулярного чемпионата МХЛ. Согласно статистике, в восьми из них ребята одержали победу, в двадцати восьми проиграли.