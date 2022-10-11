Первый на Северо-Западе модульный медвытрезвитель установили на окраине Петрозаводска

В Соломенном строители устанавливают модульное здание медвытрезвителя.

Глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков опубликовал на свое странице в соцсети здание первого в Карелии и во всем Северо-Западном федеральном округе вытрезвителя. Он будет располагаться рядом со зданием Республиканского наркологического диспансера на ул. 8 Марта, 40.

«Сегодня строители приступили к отделке помещений, параллельно начаты работы по подключению к коммуникациям, - пишет министр. - Напомню, что в здании предусмотрены отдельные помещения для мужчин и женщин, для медицинского персонала, службы охраны. Сюда будут помещать нетрезвых граждан, которым медицинская помощь не нужна».