Первый отель на Луне может открыться уже в 2032 году

Американский стартап GRU Space анонсировал открытие первого лунного отеля.
В 2032 году американский стартап GRU Space (Galactic Resource Utilization Space) из города Сан-Франциско (штат Калифорния) планирует открыть на Луне первый отель для космических туристов. Об этом говорится на сайте компании.
Предполагается, что полёты к спутнику Земли начнут выполнять космические корабли, управляемые партнёрами проекта SpaceX или Blue Origin. Перед отправкой в космос участники миссии будут проходить медицинское обследование и специальную подготовку. В GRU Space обязуются также покрыть риски путешественников в случае возникновения непредвиденных обстоятельств.
Первые отели будут представлять собой надувные модули, рассчитанные на двух-четырёх человек. При условии трёх полётов в год стоимость одной такой «путёвки» составит 416 тысяч долларов. Далее компания планирует начать строительство зданий наподобие Дворца изящных искусств в Сан-Франциско. Для возведения гостиниц будут использоваться как земные, так и лунные материалы. Вместимость этих комплексов увеличится до 10 человек, поэтому стоимость путешествия на Луну снизится до 83 тысяч долларов.
Подготовительные полёты для отработки технологий запланированы на 2029 и 2031 годы.
На сайте GRU Space уже стартовал приём заявок на возможное участие в будущих миссиях. Предварительная запись стоит одну тысячу долларов.
Ранее мы рассказывали, что не позднее апреля этого года к орбите Луны отправится пилотируемая миссия NASA «Artemis II». На борту летательного аппарата будут находиться американские астронавты Рид Уайзман, Виктор Гловер и Кристина Кох, а также их канадский коллега Джереми Хансен.
Длительность миссии составит около 10 суток. За это время исследователи совершат облёт вокруг спутника Земли и проведут испытания систем нового корабля.