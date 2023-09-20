Первый петрозаводский приют просит людей помочь с поводками

Приюту нужны собачьи поводки длиной от трех метров.

Первый петрозаводский общественный приют нуждается в поводках.



«Мы не отпускаем собак на самовыгул, выводим хвостатых в лес на поводках, — говорится в сообщении. — Но, к сожалению, они быстро изнашиваются, портятся. Поэтому мы просим всех, кто может и хочет помочь: мы примем собачьи поводки длиной от трех метров, для того, чтобы прогулки наших собак были ежедневными и безопасными».



Передать помощь для приюта можно в любой из пунктов приема.