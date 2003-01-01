РЕКЛАМА
Первый православный храм освятили в Березовке
Сегодня 11:50 Культура
Поделиться

В Кондопожском районе прошла церемония освящения Храма во имя преподобного Александра Свирского.

фото: © Информационный отдел Петрозаводской и Карельской епархии РПЦ

24 января в поселке Березовка Кондопожского района митрополит Петрозаводский и Карельский Константин провел церемонию освящения первого Храма во имя преподобного Александра Свирского, строительство которого длилось 10 лет. Об этом сообщили в группе «Православие в Карелии».

— Во время освящения вокруг храма был совершен крестный ход. В антиминс (платок с изображением находящегося в гробу Иисуса Христа и четырех евангелистов по углам, покрывающий престол — прим. ред.) для храма вложена частица святых мощей священномученика Иоанна (Поммера), архиепископа Рижского. После чего была совершена первая Божественная литургия, — рассказали там.

Церковь, спроектированную архитектором Ириной Соболевой, возвели костомукшские мастера. В качестве материала для строительства специалисты выбрали сухостойную сосну.

Храм выполнен в традициях северного зодчества и представляет собой здание с высокой шатровой колокольней, резным крыльцом и молельным пространством.

Напомним, в декабре 2025 года в петрозаводском районе Ключевая карельский владыка освятил первый Храм в честь иконы Божией Матери «Скоропослушница».

